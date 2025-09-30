Ukraynalı Dalgıç, Kuzey Akımı Patlamaları Davası Kapsamında Polonya'da Gözaltına Alındı

Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalar ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ukraynalı bir dalgıç Polonya'da gözaltına alındı.

Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarında 26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Almanya Federal Savcılığı, Polonya polisinin Volodymyr Z. adlı Ukraynalı bir dalgıcı Avrupa tutuklama emri kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki bir kasabada gözaltına aldığını açıkladı.

Almanya Federal Savcılığı, Volodymyr Z.'nin Eylül 2022'de Almanya'nın Baltık Denizi'ne kıyısındaki liman kenti Rostock'tan bir yelkenli yat kiralayıp, Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarında Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hatlarına patlayıcı yerleştirdiği şüphesiyle arananlar arasında olduğunu ifade etti. Almanya Federal Savcılığı, şüphelinin saldırı, komplo kurmak ve sabotaj suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Volodymyr Z.'nin avukatı Tymoteusz Paprocki, "Müvekkilim yanlış bir şey yapmadı ve suçsuz olduğunu savunuyor. Müvekkilim Almanya'ya zarar verecek herhangi bir suç işlemedi" ifadelerini kullanarak, müvekkilinin Almanya'ya iadesine karşı mücadele edeceğini belirtti. Paprocki, "Kuzey Akım altyapısına yapılan saldırı, boru hattının sahiplerinden biri olan ve Ukrayna'daki askeri operasyonları doğrudan finanse eden Gazprom'u ilgilendiriyor" dedi.

İtalya'da bir şüpheli daha yakalanmıştı

Almanya'da Federal Savcılığı tarafından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, patlamaların planlayıcılarından biri olduğundan şüphelenilen Ukrayna vatandaşı Serhii K.'nin İtalya'da yakalandığı ifade edilmişti. İtalya'da mahkeme Serhii K.'nin Almanya'ya iade edilmesine karar vermişti. Serhii K.'nin karar itiraz edeceği ve davayı İtalya Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı ayrı soruşturma başlatmıştı. Rusya, patlamaları ABD'nin düzenlediğini iddia ederken, Washington bu iddiayı reddetmişti. Boru hatları, uzun süredir ABD ve bazı müttefikleri tarafından eleştiri oklarının hedefindeydi. ABD ve müttefikleri, boru hatlarının Rus gazına bağımlılığı artırarak Avrupa'nın enerji güvenliği için risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

2023 yılında Alman medyası, sabotajda Ukrayna yanlısı bir grubun yer aldığını aktarmıştı. Ukrayna yönetimi, boru hatlarına saldırı emri verdiği yönündeki iddialarını reddetmişti. İsveç ve Danimarka'da başlatılan soruşturmalar Şubat 2024'te kapatılırken, Alman savcılar soruşturmayı sürdürüyor.

Almanya Federal Savcılığı, sabotaj ekibinde bir lider, bir koordinatör, bir patlayıcı uzmanı ve 4 dalgıç olmak üzere 7 kişinin bulunduğunu açıklamış, şüphelilerin 6'sının Ukrayna uyruklu olduğunu, bir şüphelinin Aralık 2024'de Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarda öldüğünü bildirmişti. - VARŞOVA