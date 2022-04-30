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Ukrayna uçağından ateşlenen roketler Rus topraklarına düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna uçağından ateşlenen roketler Rus topraklarına düştü

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna savaş uçakları tarafından Rus topraklarına girildiğini ve 2 sınır köyünün bombalandığını açıkladı.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna savaş uçakları tarafından Rus topraklarına girildiğini ve 2 sınır köyünün bombalandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın misilleme olarak Ukrayna - Rusya sınırındaki Bryansk bölgesine saldırı düzenlediği iddia edildi. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir savaş uçağının Rus topraklarına girerek saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna uçağına karşı hemen devreye girdiğini aktaran Bogomaz, "Bugün TSİ 06.50'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildi. Unsurun, Rusya Federasyonu topraklarına girmesini önlemeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Starodubsky bölgesindeki Zhecha yerleşim alanına 2 adet roket isabet etti. Yaşanan patlamalar nedeniyle bir petrol tesisinin teknoloji binası zarar gördü. Diğer ikinci roket ise bir alanda hasara yol açtı" dedi. Ukrayna uçağının, Rus hava savunma sistemlerinin harekete geçmesiyle uzaklaştığı öğrenildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Bryansk, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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