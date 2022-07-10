Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü" - Haberler

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Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana yaklaşık 37 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana yaklaşık 37 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 641 tank, 3 bin 823 zırhlı araç, 834 topçu sistemi, 247 çok namlulu roketatar sistemi, 108 uçaksavar sistemi, 217 uçak, 188 helikopter, 2 bin 694 araç ve yakıt tankı, 15 gemi, 676 insansız hava aracı, 66 adet özel ekipman ve 155 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler

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