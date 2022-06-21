Ukrayna, Rusya'ya casusluk yapan Ukraynalı yetkilileri gözaltına aldı - Haberler

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Ukrayna, Rusya'ya casusluk yapan Ukraynalı yetkilileri gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna, Rusya'ya casusluk yapan Ukraynalı yetkilileri gözaltına aldı

Ukrayna, Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle bir üst düzey hükümet yetkilisi ve bir iş insanını gözaltına aldığını duyurdu.

Ukrayna, Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle bir üst düzey hükümet yetkilisi ve bir iş insanını gözaltına aldığını duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle 2 üst düzey hükümet yetkilisini gözaltına aldıklarını açıkladı. Tutuklanan yetkililerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmazken, yetkililerden birinin Bakanlar Kurulu Daire Başkanı, diğerinin ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu belirtildi. SBU tarafından yapılan açıklamada, "Bu yetkililer düşmana çeşitli istihbarat bilgilerini iletti. Savunma kabiliyetimizin durumundan, devlet içindeki düzenlemelere ve Ukrayna askerlerinin kişisel verilerine kadar her şey" ifadeleri kullanıldı.

SBU, Rusya'nın casusluk yapan yetkililere, gizlilik düzeyine ve bilginin önemine bağlı olarak, görev başına 2 bin, 15 bin dolar arasında ödeme yaptığını söyleyerek, Kod adı "Kireev" olan yetkilinin 2016'dan beri, diğerinin ise 2019'dan beri Rusya ile işbirliği yaptığını söyledi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hükümet Ukrayna Kabine Rusya 3. Sayfa Haberler

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