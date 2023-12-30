Ukrayna, Rusya'nın Belgorod şehrine füze saldırısı düzenledi

Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.

Rusya tarafından dün Ukrayna kentlerine düzenlenen geniş çaplı hava saldırılarına Ukrayna'dan misilleme geldi. Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehrine bugün Ukrayna güçleri füze ile vurdu. Saldırıda 1'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye gelen acil kurtarma ekipleri ve ambulanslar yaralanan 45 kişiyi çevredeki hastanelere götürdü.

Kent merkezindeki bir binanın yanı sıra toplu taşıma araçlarının da büyük hasar gördüğü saldırıda itfaiye ekipleri yanan bina ve araçları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Şehrin tüm bölgelerinde Rus kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri alırken, muhtemel saldırılara karşı kent sakinlerine "evlerinizden çıkmayın" çağrısı yapıldı. İmkanı olanların ise sığınaklara girmesi yönünde tavsiyeler verildi.

Hazırlanan rapor Putin'e sunuldu

Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı. Kentte yaşanan olaylarla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan raporlar alındığını belirten Peskov, bu raporların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulduğunu ve Rus hükümetinden bazı bakanların da Belgorod şehrine yönlendirildiğini açıkladı. - MOSKOVA