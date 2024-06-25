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Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesine dronla saldırı gerçekleştirdi

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Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesine dronla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov açıklamasında, saldırıda Belgorod şehri yakınlarındaki bir köyde yaşlı bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesine dronla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesine dronla saldırı gerçekleştirdi. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov açıklamasında, saldırıda Belgorod şehri yakınlarındaki bir köyde yaşlı bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vali Gladkov, Ukrayna tarafından geçekleştirilen saldırılar sonucu binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini ifade ederek en az 6 dronun Belgorod bölgesine bağlı Yakovlevsky üzerinde imha edildiğini ve 2 kişinin şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle yaralandığını sözlerine ekledi. Belgorod Valisi, bir kişinin Belgorod kentinde, bir kişinin de Belgorod bölgesine bağlı bir köyde yaralandığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından fırlatılan 29 dronun tamamını imha ettiği aktarıldı. - BELGOROD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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