Ukrayna Rusya'nın Bakhmut'ta fosfor bombası kullandığını iddia etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'yı Bakhmut kentine fosfor bombasıyla saldırmakla suçladı.

Ukrayna'da cephe hattında stratejik öneme sahip Bakhmut kentinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Bakhmut'un boş alanlarına fosfor bombasıyla saldırdığı iddia edildi. Açıklamada, Rusya'nın fosfor bombası kullandığı belirtilen anların videosuna da yer verildi.

Rusya, savaşın başından bu yana Ukrayna'da beyaz fosfor kullanmakla suçlanıyor. - KİEV