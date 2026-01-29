Rusya, bin Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, savaş sırasında ölen bin askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldıklarını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında "cenaze" hareketliliği yaşandı. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, savaş sırasında ölen bin askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bugün, Rus tarafının Ukraynalı askerlere ait olduğunu iddia ettiği bin kişinin naaşının Ukrayna'ya iadesini kapsayan çalışmalar gerçekleştirildi" denildi. Cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, sürece destek sağladığı için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edildi. - KİEV