Ukrayna, Rus tanklarını imha etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.
Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.
Rusya ile Ukrayna'nın arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu Rus tanklarının imha edildiği anları yayınladı. Ukrayna ordusuna ait tankın kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus tanklarının patlama anları görüldü. - KİEV
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa