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Ukrayna, Rus tanklarını imha etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna, Rus tanklarını imha etti

Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.

Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.

Rusya ile Ukrayna'nın arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu Rus tanklarının imha edildiği anları yayınladı. Ukrayna ordusuna ait tankın kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus tanklarının patlama anları görüldü. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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