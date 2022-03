Ukrayna, Rus tankı ve askeri araçları havan topuyla imha etti

Ukrayna'nın Azov Taburu tarafından Rus ordusuna ait 1 tank ve 3 adet askeri araç havan topuyla vuruldu.

Rusya ve Ukrayna savaşında çatışmalar 29. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın Azov Taburu, Rus ordusuna ait tank ve bazı askeri araçların imha edildiği anlara ait görüntüler yayınladı. Azov Taburu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düşmanı havan toplarıyla yok etmeye devam ediyoruz. Yapılan atış sonucunda 1 adet tank ve 3 adet askeri araç imha edildi. Ukrayna ordusu atışlarında Rus ordusu gibi diğer sivil alanlara herhangi bir zarar vermiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna 24 Şubat tarihinde yerel saatle 05.00'de Rus bombardımanıyla uyandı. O andan itibaren Avrupa ülkesi olan Ukrayna her saat, her gün bombalanıyor. İşgalciler 8 yıldır savaşla yaşayan yaşamayan herkesi sabahın o saatinde uyandırdı ve hepimiz savaşa girdik. Uyan Avrupa. Merkezinde savaş var. Uyan dünya ve agresif ülkeyi yok et. Çünkü o çok yakın" denildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa