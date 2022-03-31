Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı - Haberler

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Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı

Ukrayna askerleri, Zaporijya bölgesindeki 5 köyü Rus askerlerinden geri aldı.

Ukrayna askerleri, Zaporijya bölgesindeki 5 köyü Rus askerlerinden geri aldı.

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılara karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesindeki 5 köyün Rus askerlerinden geri alındığı bildirildi. Açıklamada, "Zaporijya bölgesindeki diğer savunma kuvvetleri birimleriyle birlikte Zatyshshia, Malynivka, Vesele, Zelenyi Hai ve Chervone yerleşimleri Rus işgalinden kurtarıldı" denildi. - ZAPORİJYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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