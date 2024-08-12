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Ukrayna ordusu Rusya topraklarının kontrolünü ele geçirdi

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonucunda yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanı kontrolü altına aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, saldırı operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrsky, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla Rusya Federasyonu topraklarının yaklaşık bin kilometrekaresi kontrolümüz altında" dedi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrsky'nin de bulunduğu üst düzey yetkililer ile bir araya geldi. Zelenskiy, "Oleksandr Syrskyi cephedeki savunma eylemlerimiz ve Kursk bölgesindeki operasyonlarımız hakkında bilgi verdi. Dirençleri ve kararlı eylemleri için tüm askerlere ve komutanlara minnettarız" dedi.

Toplantıda konuşan Syrskyi, Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarının yaklaşık bin kilometrekaresini elinde tuttuğunu ve saldırı operasyonlarına devam ettiğini söyleyerek, "Kursk bölgesinde taarruz operasyonları yürütmeye devam ediyoruz. Şu an itibariyle Rusya Federasyonu topraklarının yaklaşık bin kilometrekaresi kontrolümüz altında" dedi.

"Kursk bölgesinde 59 bin kişi daha tahliye edilmeyi bekliyor"

Rusya'nın Kursk Valisi Alexei Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna birliklerinin bölgedeki 28 köyde kontrolü ele geçirdiğini belirtmiş, "Bölgedeki durum oldukça zorlu" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna güçlerinin Rus sınırından 12 kilometre içeride olduğunu kaydeden Smirnov, bölgede 2 bin kadar Rus vatandaşının kaldığını ancak akıbetlerinin bilinmediğini açıklamıştı.

Çatışmaların başından bu yana Kursk bölgesinden 121 bin kişinin tahliye edildiğini bildiren Smirnov, "59 bin kişi daha tahliye edilmeyi bekliyor. Talimatlarınız doğrultusunda bölge halkının yerleştirilmesini iki aşamaya ayırdık. İlk aşama, 4 ilçede 10 kilometrelik bir bölge, artı Sudzha ve Korenevo ilçelerinin tamamı" ifadelerini kullanmıştı. 8 Ağustos'ta sınır bölgesinin tamamını ve nükleer santral yakınında bulunan Bolshoe Soldatskoe ve Lgov bölgelerini tahliye etmeye başladıklarını sözlerine ekleyen Smirnov, bölgede 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve 121 kişinin de yaralandığını söylemişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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