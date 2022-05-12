Ukrayna ordusu Rus T-90 tankını imha etti

Ukrayna askerleri, ülkenin güneyinde Rus ordusuna ait T-90 "Vladimir" tankını vurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı 78. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin güneyinde Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı havadan hedef alınarak imha edildi. Tankın 2.5-3.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa