Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu - Haberler

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Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 36. gününde devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna askerleri, Rus askerlerinin teknik zırhlı araçlarından inerek bir evde konuşlandıklarını tespit ederek harekete geçti. Rus askerlerinin konuşlandığı nokta top atışlarıyla vuruldu. Ayrıca evin yanına gizlenen ve üzeri örtülen tank da imha edildi. Operasyonda Rus askerlerinin panik halinde kaçıştığı görüldü. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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