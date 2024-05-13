Ukrayna'nın Rusya'ya gerçekleştirdiği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 katlı apartmanın bir bölümünün çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın sınırdaki Belgorod kentine dün gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço artıyor. Ukrayna'ya ait Tochka balistik füzesinin parçalarının düşmesi sonucu bir bölümü çöken 10 katlı apartmanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 17 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Belgorod'u 12 füzeyle hedef aldığını açıklamıştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise saldırının "barbarca" olduğu ifade edilerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında bilgilendirildiği kaydedildi. - BELGOROD