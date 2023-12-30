Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 14'e yükseldi

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod şehrine bugün düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Ukrayna ile Rusya savaşı devam ederken, her iki ülkede de sivillerin hayatı hiçe sayılıyor. Dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybederken, bugün de Ukrayna'nın Rusya'da düzenlediği füze saldırısında bilanço artıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 14'e yükseldi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, yaralıların sayısının ise 15'i çocuk olmak üzere 108'e yükseldiğini belirtti. Gladkov, yaralılar arasındaki 5 çocuğun ve 12 yetişkinin durumunun ağır olduğunu sözlerine ekledi. - BELGOROD