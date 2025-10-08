Haberler

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod Bölgesine Düzenlediği Saldırıda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna güçleri tarafından Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlenen füzeli saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Saldırının Maslova Pristan yerleşimine yapıldığı belirtildi.

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Karşılıklı saldırıların düzenlendiği savaşta son saldırı Ukrayna'dan geldi. Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna sınırına yakın bir yerleşim yeri olan Maslova Pristan'a yapıldığını aktardı. Gladkov, bir spor merkezinin kısmen yıkıldığını ve çevredeki binaların hasar gördüğünü açıkladı. - BELGOROD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.