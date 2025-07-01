Ukrayna'nın İHA İle İjevsk'teki Fabrikaya Saldırısında 3 Ölü, 35 Yaralı

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Ukrayna, Rusya'nın Udmurtya Cumhuriyeti'nde bulunan ve insansız hava aracı üreten Kupol tesisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin ölmesine, 35 kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırı hakkında bilgi veren Rus yetkililer, fabrikanın hedef alındığını duyurdu.

Ukrayna'nın Rusya'nın İjevsk kentindeki bir fabrikaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi ise İHA ve hava savunma sistemleri üreten Kupol tesisinin vurulduğunu aktardı.

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Breçalov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İjevsk kentindeki bir fabrikaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Breçalov saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını aktardı. Durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdiğini vurgulayan Breçalov, hedef alınan fabrikanın ismini ise paylaşmadı.

"İHA üretimi yapılan Kupol tesisi vuruldu"

Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait en az 2 insansız hava aracının, bin 300 kilometre uzaklıkta insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreten Kupol tesisini vurduğunu, saldırının ardından yangın çıktığını ifade etti. - URAL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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