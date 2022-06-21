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Ukrayna'nın hedef aldığı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın hedef aldığı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi

Erhan AltıparmakMOSKOVA (İHA) - Kırım tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hedef aldığı Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj alanlarından 102 işçinin tahliye edildiği duyurularak, 7 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Erhan Altıparmak

MOSKOVA (İHA) - Kırım tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hedef aldığı Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj alanlarından 102 işçinin tahliye edildiği duyurularak, 7 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Rus petrol rafinerilerine, boru hatlarına ve sondaj kulelerine saldırılar düzenliyor. Ukrayna tarafından Kırım açıklarındaki Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj alanlarına düzenlenen saldırı sonrası "Kırım-1" ve "Tarniva" adlı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi. Yetkililer, 7 işçinin kayıp olduğunu, 3 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kayıplar hakkında bilgi veren Kırım Başbakanı Sergey Aksanov, "Ne yazık ki 3 yaralı ve 7 kayıp ile ilgili bilgiler doğrulandı. Kayıpların arama çalışmalarının devam edeceğinin garantisini veriyorum. Kırım Cumhuriyeti yönetimi en kısa zamanda kayıp ve yaralı kişilerin aileleri ile iletişime geçecek" dedi.

ASKERLER PLATFORM ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Aksanov, "15 asker faaliyetteki sondaj platformu çevresinde önlem alıyor" ifadelerini kullanarak, zarar gören platform çalışanlarının ailelerine yardımlar yapılacağını aktardı. Aksanov, "Rusya Savunma Bakanlığının izni doğrultusunda sondaj platformunu restore etmek üzere bölgeye çalışma grupları gelecek. Ayrıca soruşturma makamları hasarın sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapacak. Hiç şüphe yok ki federal hükümet tarafından yardımlar ödenecek" dedi. Kayıp 7 işçi hakkında da umutlu olduğunu ifade eden Aksanov, "Maalesef aramalardan henüz sonuç çıkmadı. Hava koşulları izin verdiği sürece insanların hayatlarına dair umutlarımız var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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