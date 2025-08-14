Ukrayna'nın Belgorod'daki İHA Saldırısında 3 Yaralı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod şehrindeki bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod şehrindeki bir araca insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi yaralandı, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ukrayna ordusu, Rus topraklarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Belgorod şehrinde bir aracı İHA ile vurdu. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov saldırı anını sosyal medya hesabından paylaşırken, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ise çarşamba akşamı ile perşembe sabahı arasında Ukrayna'ya ait 44 İHA'nın engellendiğini, 7'sinin Kırım, 9'unun Volgograd, 2'sinin ise Belgorod bölgesi üzerinde imha edildiğini açıkladı. - BELGOROD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
