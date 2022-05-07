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Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın saldırılarında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın saldırılarında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırılarıyla başlayan savaş devam ediyor. Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı hasara yönelik bilgi verdi. Belediye Başkanı Klitschko, Kiev'de savaş sırasında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini, 46 okul, 30 anaokulu ve 70'ten fazla kentsel altyapı tesisinin yıkıldığını duyurdu.

Başkentte havadan çekilen görüntüde çok katlı binaların kullanılamaz hale geldiği, binaların önünde park halinde bulunan araçların kül olduğu görüldü. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

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