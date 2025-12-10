Haberler

Ukrayna'dan Rusya'nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine saldırı

Güncelleme:
Ukrayna Güvenlik Servisi, Karadeniz'de Rusya'ya ait Dashan adlı petrol tankerine insansız deniz aracı ile saldırdı. Bu, son iki hafta içinde Rusya'nın 'gölge filosuna' ait 3. tanker saldırısı oldu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait Dashan adlı petrol tankerine insansız deniz aracı (İDA) ile saldırı düzenledi. Ukrayna, son iki hafta içinde Rusya'ya ait 3'üncü tankere saldırı düzenledi.

Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait petrol tankerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait Komor Adaları bayraklı Dashan adlı petrol tankerine "Sea Baby" adlı insansız deniz aracı (İDA) ile saldırı düzenledi. Tankerin, Ukrayna karasularından Rusya'nın Novorossiysk liman kentine seyrettiği belirtildi.

Son iki hafta saldırı düzenlenen 3'üncü tanker

Ukrayna basınına konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, "Tanker, transponderini kapatmış halde tam hızda seyrediyordu ve ciddi hasar gördü. Son iki hafta içinde, Kremlin'in uluslararası yaptırımları atlatmasına yardımcı olan gölge filosunun üçüncü tankeri devre dışı bırakıldı" dedi.

Tankerin yaklaşık maliyetinin 30 milyon dolar olduğu ve yaklaşık 60 milyon dolar değerinde petrol ürünü taşıdığı tahmin ediliyor. Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu bilinen tanker, daha önce AB, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İsviçre tarafından yaptırım listesine alınmıştı. - KİEV

