Ukrayna: 'Hava savunma sistemleri 15 Rus füzesini imha etti'

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından Ukrayna'ya fırlatılan 18 füzeden 15'ini imha ettiği belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından Ukrayna'ya fırlatılan 18 füzeden 15'ini imha ettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya tarafından atılan 18 füzeden 15'inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi. Füze saldırıları sırasında başkent Kiev'in hedef alındığı ancak can kaybı yaşanmadığı ve altyapıda hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Yetkililer, Kiev bölgesine yönelik füze saldırılarını önlemek amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Dnipro Bölge Konseyi Başkanı Mykola Lukashuk da yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rusya'ya ait 7 füzeyi imha ettiğini 25 kişinin yaralandığını ifade etti. Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Pavlohrad şehrinin gece boyunca 2 kez hedef alındığını kaydeden Lukashuk, bir sanayi işletmesi, 19 apartman ve 25 yapının hasar gördüğünü söyledi. - KİEV