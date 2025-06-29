Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden F-16 Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti

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Ukrayna'ya gönderilen Rus insansız hava araçlarını engellemeye çalışan bir F-16 savaş uçağı hasar alarak düştü ve pilot hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda ciddi kayıplar yaşadı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilen Rus insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalışan bir F-16 savaş uçağının, son hedefi imha ederken hasar alarak düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya, gece boyunca Ukrayna geneline toplamda 477 insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli tiplerde 60 füze fırlattı. Ukrayna kuvvetleri, 211 İHA'nın ve 38 füzenin imha edildiğini açıkladı. Ukrayna semalarında Rus İHA ve füzelerini etkisiz hale getirmek için yoğun operasyonlar düzenlenirken, ordudan bir kaza haberi geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilen Rus insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalışan bir F-16 savaş uçağının, son hedefi imha ederken hasar alarak düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada pilotun hasarlı uçağı yerleşim yerinden uzağa sürdüğü, ancak düşmeden önce fırlatma koltuğunu kullanacak zamanının kalmadığı aktarıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden, " Pilot, tüm uçak silahlarını kullandı ve 7 hava hedefini vurdu. Son hedefi düşürürken uçağı hasar aldı ve irtifa kaybetmeye başladı" açıklaması yapıldı.

Aileler sığınak olarak metro istasyonlarına sığındı

Başkent Kiev'de hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından aileler sığınak olarak metro istasyonlarına sığındı. Lviv, Poltava, Mikolayiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy ve Ivano-Frankivsk bölgelerinde de patlama sesleri duyuldu. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, saldırının kritik altyapıyı hedef aldığını söyledi.

"Rusya'nın geçen hafta içinde yaklaşık 114 füze, bin 270 İHA ve bin 100 planör bomba fırlattı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarında 12 kişinin yaralandığını ve evlerin ve altyapının hasar gördüğünü belirtti. Zelenskiy, "Moskova, büyük çaplı saldırılar gerçekleştirme kapasitesi olduğu sürece durmayacak" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın sadece geçen hafta içinde yaklaşık 114 füze, bin 270 İHA ve bin 100 bomba fırlattığını aktardı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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