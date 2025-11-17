Haberler

Ukrayna'da Türk Bayraklı LPG Gemisi Yangın Çıkardı

Güncelleme:
Ukrayna İzmail Limanı'nda ORINDA adlı Türk bayraklı LPG gemisi, tahliye sırasında isabet alarak yangın çıkardı. Mürettebat emniyetle tahliye edildiği bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "ORINDA adlı LPG gemisi Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." - ANKARA

