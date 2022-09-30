Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivil araç konvoyuna yönelik düzenlenen füze saldırısında 23 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasından saatler sonra saldırı meydana geldi. Gece saatlerinde Rusya ile Ukrayna orduları arasında yaşanan çatışmalar sırasında Rus tarafından fırlatıldığı öne sürülen bir füzenin sivil konvoya isabet ettiği belirtildi. Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 23 sivilin öldüğünü, 28 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Bölgedeki sivillerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenli noktalara sevki için çalışmalara başlandığı açıklandı. Rus yetkililer ise, saldırıyı Ukrayna tarafının gerçekleştirdiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı topraklarına katmak için bugün bir kararname imzalaması bekleniyor. - KİEV