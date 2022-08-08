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Ukrayna'da Savunma Bakanı ve üst düzey yetkililere suikast girişimi önlendi

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- Ukrayna'da Savunma Bakanı ve üst düzey yetkililere suikast girişimi önlendi Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığını açıkladı.

- Ukrayna'da Savunma Bakanı ve üst düzey yetkililere suikast girişimi önlendi

KİEV - Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığını açıkladı.

Ukrayna'da Rus suikast timi yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığı aktarıldı. Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU'ya bağlı Rus suikast ekibinin Ukrayna'da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlenmek istendiği aktarılan açıklamada, "Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" denildi.

Suikast ekibi Belarus'tan girdi

Rus suikast ekibinin Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği ifade edilen açıklamada, "Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı. Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi'ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti. Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor" denildi.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde Rusya pasaportunun bulunduğu da belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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