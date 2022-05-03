Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20'de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akaryakıt, Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title