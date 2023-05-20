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Ukrayna'da depo vuruldu: Radyoaktif dumanlar yükseldi

Ukrayna'da depo vuruldu: Radyoaktif dumanlar yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmat deposunu vurması sonucu ortaya çıkan radyoaktif dumanların yükselerek Batı Avrupa'ya doğru ilerlediğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmat deposunu vurması sonucu ortaya çıkan radyoaktif dumanların yükselerek Batı Avrupa'ya doğru ilerlediğini söyledi.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Batı tarafından tedarik edilen seyreltilmiş uranyum mühimmatı deposunun vurulması sonucu radyoaktif bir bulutun Batı Avrupa'ya doğru ilerlediğini ifade etti. Vurulan mühimmat deposunun Polonya sınırına yakın olduğunu belirten Patruşev, Polonya'da radyasyon artışının kaydedildiğini aktardı.

Patruşev ayrıca, ABD'nin Ukrayna topraklarında kullanmak üzere kimyasal ve biyolojik silahlar geliştirdiğini ve bu silahları çoktan kullanmaya başladığını sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batı Avrupa Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler

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