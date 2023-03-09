Ukrayna, 84 Rus füzesinden 34'ünü engelledi

Ukrayna Genelkurmaya Başkanlığı, Rusya'nın son 24 saat içinde ülke topraklarına fırlattığı 84 füzeden 34'ünün engellendiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülke genelindeki farklı noktalarda binaları ve enerji altyapılarını hedef aldığı füze saldırısı ile ilgili Ukrayna Genelkurmaya Başkanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Rusya'nın son 24 saat içinde Ukrayna topraklarına fırlattığı 84 füzeden 34'ünün engellendiği aktarıldı.

İran yapımı İHA'lar da saldırıda kullanılmış

Rusya'nın fırlattığı 8 füzenin ise hedeflerine ulaşamadığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın saldırıda İran yapımı İHA'lar da kullandığı aktarılarak, "Düşman ayrıca 8 Shahed-136 İHA kullanarak, özellikle 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Yarısı vuruldu" denildi.

Ukrayna genelinde füze tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ifade edilen açıklamada, "Savaş alanında önemli bir başarı elde edemeyen düşman, terör taktiklerini kullanmaya devam ediyor. Böylece uluslararası insancıl hukuk normlarını büyük ölçüde ihlal ediyor" dedi.

Rusya'nın füze saldırısında Zolochivskyi bölgesindeki bir yerleşim bölgesine füze isabet etmesi sonucu 4 kişi, Dnipropetrovsk bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybetmişti. - KİEV