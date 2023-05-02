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Ugandalı Bakan koruması tarafından öldürüldü

Ugandalı Bakan koruması tarafından öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, başkent Kampala'daki konutunda koruması tarafından vurularak öldürüldü.

Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, başkent Kampala'daki konutunda koruması tarafından vurularak öldürüldü.

Uganda'da Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, Uganda Ulusal Ordusu'na bağlı olan koruması tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının Engola'nın başkent Kampala'daki konutunda gerçekleştiği aktarılarak, korumanın Engola'yı öldürmesinin ardından intihar ettiği açıklandı.

Korumanın Engola'yı neden vurduğu veya aralarında bir tartışma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları ise, korumanın intihar etmeden önce sokakta dolaşarak havaya ateş ettiğini söyledi. Yerel kaynaklar, söz konusu olayda çok sayıda kişinin yaralanmış olabileceğine aktardı.

Uganda Parlamento Başkanı Anita Between yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından kendini vurduğuna dair üzücü bir haber aldım" dedi. - KAMPALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar 3. Sayfa Haberler

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