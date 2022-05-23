Ucuz konteyner ilanıyla 73 kişiyi dolandıran 12 kişi tutuklandı - Haberler

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Ucuz konteyner ilanıyla 73 kişiyi dolandıran 12 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ucuz konteyner ilanıyla 73 kişiyi dolandıran 12 kişi tutuklandıticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek 73 kişiyi dolandıran 19 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ucuz konteyner ilanıyla 73 kişiyi dolandıran 12 kişi tutuklandı

KOCAELİ E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek 73 kişiyi dolandıran 19 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 19 şüphelinin, e-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek 73 kişiyi ikna ettiği ve kaparo alarak onları dolandırdıklarını tespit etti. Şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 20 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıslardan 7'si serbest bırakılırken 12 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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