Ucuz cep telefonu ilanıyla vatandaşları dolandıran 4 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de e-ticaret sitelerine değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanı yükleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de e-ticaret sitelerine değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanı yükleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 4 şüphelinin e-ticaret sitelerine değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanı yükleyerek, vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde 4 şahsa da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Operasyon Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ucuz cep telefonu ilanıyla vatandaşları dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.