Uçurumda mahsur kalan Rus turistleri JAK timi kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilciler JAK timi tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için Fethiye'ye gelen Rus uyruklu Marina Nikolava ile Elizaveta Bocharova, Faralya Mahallesi, Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Sarp kayalıklarda yürüyüş yolunu kaybederek, yüksek bir uçurum alanda mahsur kalan ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle şahsı kurtarmaya Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Tatilcilerin deniz yolu ile Ölüdeniz Mahallesi'ne bırakıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa