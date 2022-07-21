Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıktığı uçurum kenarında mahsur kalan genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıktığı uçurum kenarında mahsur kalan genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkiinde arkadaşlarıyla dolaşmaya çıkan 16 yaşındaki Muhammet S., çıktığı uçurum kenarında mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla gencin bulunduğu noktaya ulaştı. İtfaiye personeli, geniş güvenlik önlemleri altında genci halatla aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Muhammet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir İtfaiye Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.