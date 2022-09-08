Uçuruma yuvarlanan traktörün yaşlı sürücüsü öldü 3. Sayfa Haberleri Denizli'de yokuş yukarı giderken kontrolden çıkan traktör 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Denizli'de yokuş yukarı giderken kontrolden çıkan traktör 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaşlı sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere; Manastır Mevkiinde seyir halinde olan Mehmet Çelik (72) idaresindeki 20 Y 3856 plakalı traktör, yokuş yukarı çıktığı esnada kontrolden çıkarak 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası traktörün altında kalan Çelik'ten haber alamayan yakınları, yol güzergahına baktığında acı tablo ile karşılaştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden, Acıpayam itfaiyesinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonrası Çelik'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Acıpayam İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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