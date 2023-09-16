Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa Turaç'ın boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, Bolu'da yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Alanya'ya getirilecek.

Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş, cesedi bulundu (2)

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa Turaç'ın boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, Bolu'da yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Alanya'ya getirilecek. (DHA)