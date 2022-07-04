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Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kozlar Yaylası Mavga Kalesi karşısında meydana geldi. İbrahim Boru'nun kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Boru, vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı.

Mut Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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