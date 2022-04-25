Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA (İHA) - Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı

BURSA - Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı

İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor.

Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Patlama, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title