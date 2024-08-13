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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Z.K. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi. Bisiklet sürücüsü Z.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Kavaklı mahallesi Şehit Ayhan Bütün sokak üzerinde, Z.K. idaresindeki 43 AFZ 790 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, şehir içi istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile devrildi. Devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü Z.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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