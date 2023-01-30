Üç kardeş ile baba yan yana defnedildi

İstanbul'da 3 çocuğunu iple astıktan sonra intihar eden baba ile 3 çocuğu, Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi.

İstanbul'da 3 çocuğunu iple astıktan sonra intihar eden baba ile 3 çocuğu, Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi.

Olay, 27 Ocak'ta Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Eşinin terk ettiği Mahir Mehmet A. (33) oturduğu sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendisini de asarak yaşamına son verdi. Ölü bulunan baba ile çocukları Berat (11), Büşra (10) ve Yusuf Efe'nin (4) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, kara yolu ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yüksektepe Mahallesi'ne götürüldü. Baba ile 3 çocuğunun cenazeleri, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - ŞANLIURFA