Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump çıldırdı! Netanyahu ile teması kesti, onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Kriz büyüyor! ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

Ara seçim soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden bir ülkeye seyahat uyarısı: Sakın gitmeyin

Üç İl'de Tefecilik Operasyonu: 7 Tutuklama ve 1.25 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

Üç İl'de Tefecilik Operasyonu: 7 Tutuklama ve 1.25 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonlarında 7 kişinin tutuklandığını ve 1 milyar 250 milyon TL değerinde 75 gayrimenkul ile 34 araca el konulduğunu açıkladı. Operasyon, faizle borç veren organize suç grubuna karşı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 7 şahıs tutuklandı, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenilen operasyonlarda 7 şahsın tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konulduğunu açıkladı.

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Tefecilik" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 9 şüphenin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını, 2'sine ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yakalan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' ve 'Tefecilik' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. Operasyon kapsamında; 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Galatasaray yarın şampiyon olabilir
Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Usta isimden korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

CHP lideri, tek bir ismi işaret etti: Olayın içinde değilse de sorumlu
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.