Üç gündür sokak sokak gezerek bin bir emekle topladığı hurdalar küle döndü

Edirne'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı boş alanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Edirne'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı boş alanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Edirne'de Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta, kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Yangına yakın bölgede şeritleme çalışması yapılarak çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı. Yangında hurda malzemeler tamamen yandı. Olay yerine gelen hurda toplayıcısı malzemelerinin yandığını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, hurda toplayıcısı çuvallardaki atıkları kurtarmak için mücadele verdi.

Küllerin arasına girip sağlam kalan malzemelerini ayırdı

Gece gündüz demeden büyük emeklerle sokak sokak gezerek topladığı geri dönüşüm malzemelerinin çoğu küle dönerken, hurda toplayıcısı İbrahim Karaaslan ise sağlam kalan malzemeleri küllerin arasından toplayarak kenara ayırdı.

Hurda malzemeleri toplayan İbrahim Karaaslan, günlerdir sokak sokak gezerek bin bir emekle topladığı hurdaların ve kartonların yandığını söyledi. Gecenin üçünde geri dönüşüm malzemesi toplamaya çıktığını söyleyen Karaaslan, 3 günlük emeğinin boşa gittiğini aktardı. - EDİRNE