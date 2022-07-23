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Üç gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üç gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da tarlada sulama yapmak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen gencin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da tarlada sulama yapmak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden sulama yapmak için çıkan Sakıp Başak (25) simli gençten bir daha haber alınamadı. Sakıp Başak'ı bulamayan yakınları, durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan Dalgıç Polis ekipleri, gencin cesedini üç gün sonra sulama kanalında kaybolduğu yerden 50 kilometre uzaklıktaki Caltılı Mahallesi'nde buldu. Ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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