Üç çocuk annesinden beş gündür haber alınamıyor - Haberler

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Üç çocuk annesinden beş gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üç çocuk annesinden beş gündür haber alınamıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 çocuk annesi Yadigar Turan'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 çocuk annesi Yadigar Turan'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar köyü Hacıllı Mahallesi'nde kayınpederi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Yadigar Turan, pazar günü köydeki evinden "Pazara gidiyorum" diyerek ayrıldı. Ereğli ilçe merkezinde de evi bulunan kadına pazartesi günü akşam saatlerine kadar ulaşılamayınca hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Eşinin şehir dışında inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen kadından bugüne kadar haber alınamadı. Jandarma ve polis ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı. Kayıp kadının yakınları da sosyal medya üzerinde fotoğraflarını yayınlayarak, gören ya da bilenlerin kendilerine haber vermelerini istedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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