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Son dakika haberi: Üç aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Üç aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Antalya D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Tuncer Baltacı'nın kullandığı 07 LGN 53 plakalı otomobil, bayram yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Mustafa Biçe'nin kullandığı 07 LJ 513 plakalı araca arkadan çarptı. Arkasından gelen Hamdi Tunç'un kullandığı 33 L 4355 plakalı aracın da 07 LGN 53 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu 3 araçlı zincirleme kaza yaşandı. Gültepe kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tuncer Baltacı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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