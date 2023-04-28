Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 46 VD 192, 44 PT 963 ve 34 DPB 909 plakalı 3 araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN