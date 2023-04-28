Üye Girişi
Haberi Paylaş
Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 46 VD 192, 44 PT 963 ve 34 DPB 909 plakalı 3 araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title