Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Sivas'ta şehir merkezinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sivas'ta şehir merkezinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Yenişehir Mahallesi Yenişehir kavşağında yaşandı. Kazada Y.Z.K. yönetimindeki 06 SS 058 plakalı Ford marka otomobil kavşakta M.T. yönetimindeki 58 TY 710 plakalı Opel marka otomobile çarpıştı. M.T. yönetimindeki otomobil savrularak park halindeki 58 ADG 759 plakalı otomobile çarptı. Kazara araç sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.