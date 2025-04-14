U Dönüşü Kazası: Sürücü Kaçtı, Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

'U' dönüşü yapmaya hazırlanırken kazaya sebebiyet verdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti...O anlar kamerada

Aracıyla refüje, ardından kaldırıma çarpan sürücü, U dönüşü yapıp giden sürücüye sitem etti

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bir köpeğin kaza anında tepki verdiği, sandalyede oturan bir vatandaşın ise olan biteni izlediği görüldü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, Belek turizm yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada çarpmamak için bir başka araç refüje çarparak kaldırıma çıktı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, U dönüşü yapan ve kazaya sebebiyet veren sürücü hiç aldırış etmeden yola devam etmesine diğer sürücü sitem etti.

Olay, Belek turizm yolu üzerindeki otogar kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Korkmaz yönetimindeki otomobil, yeşil ışıkta seyir halindeyken aniden yola çıkan bir aracın U dönüşü yapmasıyla karşı karşıya kaldı. Sürücü, çarpmamak için manevra yaparak karşı şeritteki boş yola girmeye çalıştı, ancak başarılı olamayarak refüje çarptı ve kaldırıma çıktı.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından sürücü Hüseyin Korkmaz, yaşanan durumu anlatırken, "70-80 ile yolda seyir halindeydim ve bana yeşil ışık yanıyordu. Yolda bir tane araç aniden U döndü. Çarpmamak için karşı şeritteki boş yola girmek istedim. Ama olmadı refüje çarptım. Kimsede sıkıntı yok. U dönen araç ceza almalı, kaçtı gitti "dedi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde u dönüşü yapmaya hazırlanan bir aracı fark eden Hüseyin Korkmaz'ın aracının direksiyonunu kırarak refüje çıktığı, kazaya sebebiyet veren diğer aracın da U dönüşünü tamamlayıp yoluna devam ettiği anlar yer aldı. Yine görüntülerde kaza anında bir köpeğin kaldırıma fırlayarak sese tepki vermesi, sandalyede oturan bir vatandaşın ise olan biteni izlediği görüldü.