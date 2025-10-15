Tuzla Tersanesinde Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Tuzla tersanesinde bakımı yapılan gemide karbondioksit tüpünün patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Olay, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde yer alan Torlak tersanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat için havuza alınan MAASBORG isimli konteyner gemisinin bakım ve onarımı sırasında karbondioksit tüpü patladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL