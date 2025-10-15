Haberler

Tuzla Tersanesinde Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Tuzla Tersanesinde Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bir geminin bakımında meydana gelen karbondioksit tüpü patlamasında 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzla tersanesinde bakımı yapılan gemide karbondioksit tüpünün patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Olay, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde yer alan Torlak tersanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat için havuza alınan MAASBORG isimli konteyner gemisinin bakım ve onarımı sırasında karbondioksit tüpü patladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.